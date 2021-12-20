UEFA, Avrupa Konferans Ligi'nde koronavirüs vakaları nedeniyle Rennes maçına çıkamayan Tottenham'ı 3-0 hükmen mağlup ilan etti. Bu kararla Tottenham da turnuvaya veda etti.

Bu kararla beraber, Konferans Ligi'nde bir üst tura yükselen takım Vitesse oldu.