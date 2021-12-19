Tottenham ile Liverpool yenişemedi

Antonio Conte teknik direktörlüğe geldiğinden beri ligde mağlubiyet yüzü görmeyen Tottenham, puan tablosunun 2. sırasındaki Liverpool'u ağırladı.

Karşılaşma, Tottenham'dan Kane'in 13, Son'un 74, Liverpool'dan Jota'nın 35 ve Robertson'ın 69. dakikada attığı gollerle berabere bitti. Liverpool'un savunma oyuncusu Robertson 77. dakikada kırmızı kart gördü.

Ligdeki 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Liverpool, puanını 41'e, 3 maç eksiği bulunan Tottenham ise 26'ya çıkardı.