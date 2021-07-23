Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki forvet oyuncusuyla dört yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

2015 yılında Bayer Leverkusen'den transfer edilen Son, başkent ekibinde tüm kulvarlarda forma giydiği 280 maçta 107 gol attı.