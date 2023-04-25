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Tottenham'dan tarihi yenilgi sonrası flaş karar!

Premeir Lig ekibi Tottenham, sahasında Newcastle United'a karşı aldığı 6-1'lik ağır yenilgi sonrası taraftarlara bilet ücretlerini iade etme kararı aldı

Giriş: 25.04.2023 - 16:25 | Güncelleme: ABONE OL
Tottenham'dan tarihi yenilgi sonrası flaş karar!
HABERTURK.COM

Tottenham, sahasında Newcastle United'a karşı aldığı 6-1'lik ağır yenilgi sonrası flaş bir karar aldı.

İngiliz ekibi, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Newcastle maçının bilet ücretlerinin taraftarlara iade edileceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Takım olarak hüsranınızı, öfkenizi anlıyoruz. O gün yeterince iyi değildik. Böyle durumlarda kelimelerin yetersiz kaldığını biliyoruz ama inanın bize, böyle bir mağlubiyet en çok bize acı verdi. Hem içerde hem de deplasmanda desteğinizi hiç eksiltmediniz. Bu yüzden pazar günü oyanan maçın bilet ücretlerini geri iade etmek istiyoruz. Bu o gün yaşananları düzeltmeyecek biliyoruz ama perşembe günü oynayacağımız Manchester United'a karşı işleri düzeltmek için her şeyi yapacağız. Birlikte ilerlersek her şeyi başarabiliriz." ifadeleri kullanıldı.

Tottenham'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

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