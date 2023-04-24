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Tottenham'da geçici teknik direktör Stellini'nin görevine son verildi

Tottenham, Antonio Conte'nin ardından sezon sonuna kadar teknik direktörlük koltuğuna oturan Cristian Stellini'nin görevine son verildiğini açıkladı

Giriş: 24.04.2023 - 21:19 | Güncelleme: ABONE OL
Tottenham'da geçici teknik direktör Stellini'nin görevine son verildi
AA

İngiltere Premier Lig kulübü Tottenham, takımın sezon sonuna kadar emanet edildiği teknik direktör Cristian Stellini ile yollarını ayırdı.

Antonio Conte'nin görevden alındığı 27 Mart'ta takımı geçici olarak çalıştıracağı duyurulan Stellini'nin dönemi, 6-1'lik Newcastle United mağlubiyeti sonrası bitti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Newcastle United maçındaki sonucun kabul edilemez olduğu ve sezonun kalan bölümünde takımı Ryan Mason'ın çalıştıracağı belirtildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Tottenham, Stellini'nin yönetiminde 2 mağlubiyet, birer galibiyet ve beraberlik yaşamıştı.

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