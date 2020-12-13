İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Tottenham, deplasmanda Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı.

Haftaya lider giren Tottenham, Selhurst Park Stadı'nda Crystal Palace'ın konuğu oldu. Karşılaşmaya iyi başlayan Tottenham, 23. dakikada Harry Kane'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Crystal Palace, Jeffrey Schlupp'un 81. dakikada ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Puanını 25'e yükselten Tottenham, maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturmaya devam etti. Crystal Palace ise 17 puana yükseldi.