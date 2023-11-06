Tottenham Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Tottenham Chelsea maçı için beklenen gün geldi çattı. Avrupa futbolunda Pazartesi gününün sonucu en çok merak edilen karşılaşmasında iki Londra ekibi derbide kozlarını paylaşacak. İşte, futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmanın başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'leri...