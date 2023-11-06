Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        31
        Fenerbahçe
        FB
        30
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        21
        Trabzonspor
        TS
        19
        Beşiktaş
        BJK
        19
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        16
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        15
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        MKE Ankaragücü
        MKE
        13
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Tümosan Konyaspor
        KON
        10
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        10
        Rams Başakşehir
        İBFK
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        5
        İstanbulspor
        İST
        5
        Haberler Spor Futbol Tottenham Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tottenham Chelsea derbisi... - Futbol Haberleri

        Tottenham Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        İngiltere Premier Lig'de 11. haftanın kapanış maçında ezeli rakipler Tottenham ve Chelsea karşı karşıya geliyor. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen zorlu mücadelede Tottenham liderliğini sürdürmek, Chelsea ise kötü gidişatına son vermek istiyor. İşte, Tottenham Chelsea maçı ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2023 - 13:49 Güncelleme: 06.11.2023 - 13:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Tottenham Chelsea maçı için beklenen gün geldi çattı. Avrupa futbolunda Pazartesi gününün sonucu en çok merak edilen karşılaşmasında iki Londra ekibi derbide kozlarını paylaşacak. İşte, futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmanın başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'leri...

        • 2

          TOTTENHAM CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?

          Tottenham Chelsea maçı bugün saat 23:00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        • 3

          TOTTENHAM MUHTEMEL 11

          Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Bissouma, Maddison; Kulusevski, Johnson, Son

        • 4

          CHELSEA MUHTEMEL 11

          Sanchez; James, Silva, Colwill, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Palmer, Gallagher, Sterling; Jackson.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        'Filistinli cesur kız' Temimi gözaltına alındı
        'Filistinli cesur kız' Temimi gözaltına alındı
        Tartışma 'Pompalı'yla bitti! Kanlı kavga!
        Tartışma 'Pompalı'yla bitti! Kanlı kavga!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Obama: Kimsenin eli temiz değil
        Obama: Kimsenin eli temiz değil
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        4 yıl sonra görüntülendi
        4 yıl sonra görüntülendi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        CHP'de, PM ve YDK belli oluyor! İşte son durum
        Olay adam konuştu!
        Olay adam konuştu!
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak.
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak.
        Ekimde ihracat rekoru
        Ekimde ihracat rekoru
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor
        Türkiye emeğe hakkını vermeden büyüyor
        Habertürk Anasayfa