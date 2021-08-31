İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen 22 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Transfer için başkent temsilcisinin kasasından 25 milyon sterlin çıktığı basına yansıdı.