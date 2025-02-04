Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        57
        Fenerbahçe
        FB
        51
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        40
        ikas Eyüpspor
        EYP
        39
        Göztepe
        GÖZ
        34
        Rams Başakşehir
        İBFK
        32
        Beşiktaş
        BJK
        32
        Kasımpaşa
        KSM
        28
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        28
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        27
        Trabzonspor
        TS
        26
        Gaziantep FK
        GFK
        26
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        25
        Tümosan Konyaspor
        KON
        24
        Net Global Sivasspor
        SVS
        23
        Bellona Kayserispor
        KYS
        17
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        10
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Futbol İngiltere Tottenham'a Dragusin'den kötü haber - Futbol Haberleri

        Tottenham'a Dragusin'den kötü haber

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın defans oyuncusu Radu Dragusin'in sağ diz ön çapraz bağlarındaki sorun nedeniyle sezonun geri kalanını kaçırabileceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 15:11 Güncelleme: 04.02.2025 - 15:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tottenham'a Radu Dragusin'den kötü haber!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'a Radu Dragusin'den kötü haber geldi.

        İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Radu Dragusin'in sağ dizindeki ön çapraz bağ yaralanması nedeniyle ameliyat olacağını doğrulayabiliriz." denildi.

        23 yaşındaki Rumen stoper, geçen hafta Tottenham'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u 3-0 mağlup ettiği maçta sakatlanmıştı.

        İngiliz basınına göre Dragusin'in en az 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor"
        "Bilek güreşinin giderek kızışacağı anlaşılıyor"
        Meteoroloji'den 19 il için kar uyarısı! İşte o illerimiz!
        Meteoroloji'den 19 il için kar uyarısı! İşte o illerimiz!
        Online taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması"
        Online taşıt ilanlarında "yetki doğrulaması"
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Teğmenler TSK'dan neden ihraç edildi? Gerekçeli kararı açıklandı
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Kenan Yıldız tarihe geçebilir!
        Eski Almanya Başbakanı "tükenmişlik sendromu"na girdi
        Eski Almanya Başbakanı "tükenmişlik sendromu"na girdi
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Başkan yardımcısı da gözaltında! Kapalıçarşı'da 'kara para' operasyonu!
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Trump yönetimi kripto için yol haritasını açıklayacak
        Seda Sayan, ifade verdi
        Seda Sayan, ifade verdi
        "Annemizi öldürmemesi için kardeşimle önüne geçtik!"
        "Annemizi öldürmemesi için kardeşimle önüne geçtik!"
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Tatilde çektirmedi, tanıtımda çektirdi
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Dünya şampiyonu kick boksçu cami görevlisini felç etti!
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mı, kırmızı çıkmalı mıydı?
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        "Psikolojik açıdan çok önemli!"
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Kanser yükü artıyor! 2050'de vaka sayısı ikiye katlanabilir
        Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
        Beşiktaş'ın Rıdvan Yılmaz ısrarı!
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        1.97 promille dedeyi, anneanneyi, anneyi ve bebeği öldürdü! Cezası 10 yıl!
        Adaylığı tartışılıyor
        Adaylığı tartışılıyor
        Kayalık zeminde yeni şehir
        Kayalık zeminde yeni şehir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahmed Şara ile görüşecek
        Habertürk Anasayfa