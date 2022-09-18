İngiltere Premier Lig'de Tottenham, sahasında Leicester City'yi 6-2 gibi farklı bir skorla geçti.

Mücadelede Tottenham'ın golleri 8. dakikada Harry Kane, 21. dakikada Eric Dier, 47. dakikada Rodrigo Bentancur ve 73, 84 ve 86. dakikalarda Heung-Min Son'dan geldi. Leicester City'nin gollerini ise 6. dakikada penaltıdan Youri Tielemans ve 41. dakiakda James Maddison kaydetti.

Tottenham'da 59. dakikada oyuna giren Heung-Min Son, 13 dakika içerisinde hat-trick'e imza attı.