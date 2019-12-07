Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham, Premier League'in 16. haftasında evinde Burnley'yi 5-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri; 4 ve 54. dakikalarda Harry Kane, 9. dakikada Lucas Moura, 32. dakikada Heung-Min Son ve 74. dakikada Moussa Sissoko kaydetti. Bu sezon ligde ilk kez 5 gol atan Tottenham, 23 puana yükseldi. Burnley ise 18 puanda kaldı.

Sezonun ilk 12 haftasında 3 galibiyet alabilen Tottenham, bu sonuçla teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde çıktığı dördüncü maçında üçüncü galibiyetini elde etti.