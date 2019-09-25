İngiltere Lig Kupası'nda 3. tur heyecanı yaşanırken dün gece oynanan maçların birinde sürpriz bir skor alındı! Tottenham, 4. lig ekibi Colchester United'a penaltılar sonunda elendi!

Normal süresi 0-0'lık eşitlikle geçilen mücadelenin uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmadı. Karşılaşma penaltılara giderken Colchester United, Tottenham'a 4-3'lük üstünlük kurdu! Colchester oyuncusu Tom Lapslie, takımını 44 yıl sonra son 16 turuna yükselten penaltı golünü kaydetti!

TAM 71 SIRA ALTINDA!

İngiltere futbol liglerinin dördüncü sırasında yer alan Colchester United, liglerdeki mevcut puan durumları baz alındığında Tottenham'ın 71 sıra altında yer alıyor. The League Two ekibi kendi liginde 10 maçta topladığı puanla 10. sırada yer alıyor.

EN SON 2012-13 SEZONUNDA YAŞANDI!

Colchester United elde ettiği bu galibiyetle Lig Kupası'nda 2012-13 sezonundan bu yana Premier Lig ekibini eleyen ilk alt lig kulübü oldu. 2012-13 sezonunda Bradford City çeyrek finalde Arsenal'i kupanın dışına itmiş ve Lig Kupası'nda finale kadar yükselmişti!