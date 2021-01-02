Son 4 lig maçında sadece 2 puan elde ederek zirve yarışından uzaklaşan Tottenham, orta sıralarda yer alan Leeds United'ı Tottenham Hotspur Stadı'nda ağırladı.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren ev sahibi ekip, 29. dakikada penaltıdan Harry Kane, 43. dakikada Heung-Min Son, 50. dakikada Toby Alderweireld'ın ağları sarsmasıyla rakibini 3-0 mağlup etti.

Tottenham'da Matt Doherty, 90+2. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Güney Koreli forvet Son, Tottenham formasıyla 100. golüne imza attı.

Bu galibiyetle puanını 29'a yükselten Tottenham, ligde lider Liverpool'un 4 puan gerisinde maç fazlasıyla 3. sıraya çıktı. Leeds United ise 23 puanda kaldı.