Premier Lig'in 14. haftasında Tottenham'ın konuğu Bournemouth'tu.

Ev sahibi, 21 ve 50'de Delle Ali, 69'da ise Sissoko ile 3-0 öne geçerken Harry Wilson'un golleri konuk ekibe yetmedi.

Tottenham böylece ligde üst üste 2. galibiyetini alırken Mourinho yönetiminde de 3'te 3 yaptı.

CHELSEA KAYIP

Zirve takipçilerinden Chelsea ise sahasında West Ham'a tek golle kaybetti. Maviler üst üste 2. yenilgisini aldı.