UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren iki takımın maçında Tottenham, ilki penaltıdan olmak üzere 22 ve 37. dakikalarda Harry Kane, 47. dakikada Son Heung-min'in golleriyle 3-0 galip geldi.

Arsenal'da Rob Holding, 33. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Son iki haftaya girilirken puanını 65 yapan 5. sıradaki Tottenham, 4. basamaktaki Arsenal ile arasındaki farkı bire indirdi.