Tottenham Hotspur Stadı'ndaki 11. Hafta mücadelesinde maçın ilk golünü 59. dakikada penaltıdan Harry Kane kaydetti. Kane, Tottenham formasıyla 400. maçına çıktı.

Maçın 86. dakikasında Pierre-Emile Hojbjerg takımının ikinci golünü attı ve karşılaşma, Tottenham'ı 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu galibiyetle Tottenham, 23 puanla zirve takibini sürdürürken Everton ise 10 puanda kaldı.

Ligde Leicester City-Crystal Palace maçı ise golsüz berabere bitti.

Bu sonuçla Leicester City, 5 puanla düşme hattında kalırken Crystal Palace ise 10 puanda bulunuyor.

Leicester City forma giyen ve maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Çağlar Söyüncü, süre almadı.