Haftaya lider giren Tottenham, Londra derbisinde puan tablosunun 14. sırasındaki Arsenal'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, 13. dakikada Son ve 45+1. dakikada Kane'in kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Tottenham, puanını 24'e yükseltirken, Arsenal 13 puanda kaldı.