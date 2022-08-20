Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan maçta, Tottenham'ın golü maçın 64. dakikasında Harry Kane'den geldi. Bu gol, 29 yaşındaki İngiliz forvet Kane'nin Tottenham formasıyla 250. golü oldu.

Bu galibiyetin ardından Tottenham, 7 puanla Premier Lig'de liderlik koltuğuna oturdu.