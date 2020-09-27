Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan mücadelede, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Tottenham, Newcastle United'ı ağırladı.

Karşılaşmaya atak başlayan ev sahibi ekip, 25. dakikada Lucas Moura'nın ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci devrenin son dakikalarına kadar maçta üstünlüğünü sürdüren Tottenham, uzatma dakikalarında rakibinin golüne engel olamadı. Penaltı kazanan Newcastle United, 90+7. dakikada Callum Wilson ile fileleri havalandırdı ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu skorun ardından Tottenham ve Newcastle United puanını 4'e yükseltti.