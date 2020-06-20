Tottenham ile Manchester United, salgın nedeniyle verilen aranın ardından oynadıkları maçta 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın 27. dakikasında Aurier'in pasıyla topla buluşan Bergwijn, rakip savunmanın baskılarına rağmen topu ceza sahasına kadar taşımayı başardı ve yaptığı vuruşla Tottenham'ı 1-0 öne geçirdi.

81. dakikada ise Paul Pogba'nın kazandırdığı penaltı vuruşunda topun başına geçen Bruno Fernandes hata yapmadı ve skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

90. dakikada Manchester United lehine verilen penaltı kararı VAR incelemesinin ardından pozisyonda faul olmadığı gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından Manchester United haftayı 46, Tottenham ise 42 puanla tamamladı.

Gelecek hafta Manchester United, Sheffield United'ı; Tottenham ise West Ham United'ı konuk edecek.