İlk haftanın kapanış maçında Tottenham, geçen sezonun şampiyonu Manchester City'yi ağırladı.

İsmi transfer söylentilerine karışan Tottenham'ın golcü oyuncusu Harry Kane'in kadroya alınmaması dikkati çekti.

Ani ataklarla gol arayan Tottenham, Son'un 55. dakikadaki golüyle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Tottenham böylece Nuno Espirito'nun teknik direktörlüğünde çıktığı ilk lig maçından 3 puanla ayrıldı.