Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, 55. dakikada Dominic Calvert-Lewin'in golüyle kazanan Everton, yeni sezona 3 puanla başladı.

Mavi-beyazlı ekip, ligde Aralık 2012'den beri yenemediği Tottenham karşısında 15 maç sonra galip geldi.

Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, 18 kişilik maç kadrosunda yer almadı.

Öte yandan, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika sahada kaldığı maçta Leicester City, deplasmanda West Bromwich Albion'u 3-0 yendi.