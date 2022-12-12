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Toto Wolff: Mick Schumacher ikinci şansı hak ediyor

Formula 1 ekiplerinden Haas, yeni sezondan Mick Schumacher ile yola devam etmeme kararı aldı. Mercedes takım patronu Toto Wolff ise, bu sezon gridde kendine koltuk bulamayan Schumacher'e destek verdi

Giriş: 12.12.2022 - 15:43 | Güncelleme: ABONE OL
Toto Wolff: Mick Schumacher ikinci şansı hak ediyor

Formula 1'de 2022 sezonu geride kaldı...

Yılı topladığı 37 puanla 8'inci sırada tamamlayan Haas, Mick Schumacher ile yola devam etmeme kararı aldı.

Haas, Alman pilotun yerine yeni sezonda Nico Hulkenberg ile yarışacak.

Birleşik Amerika ekibinin, Formula 1'deki son tam sezonuna 2019 yılında çıkmış olan Hulkenberg ile anlaşması, çoğu spor otoritesi tarafından da şaşkınlıkla karşılandı.

Gridde boş koltuk kalmadığı için Mick, başka bir takımın yedek pilotu olmayı seçebilir.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, bu yıl Schumacher'in en büyük destekçilerinden birisiydi.

Alman pilota olan güvenini bir kez daha gösteren Wolff, "Mick'i gerçekten seviyorum. Bence o, başka bir şansı hak ediyor. Alt kategorilerde kazandı ve bunu yapmak kolay değil" ifadesini kullandı.

"Formula 1'deki ilk yıllarınızda her şey aleyhinizde gelişebilir" diyen Mercedes takım patronu, yedek pilotluğun Mick'e yardım edebileceğini ileri sürdü.

Mick Schumacher, 2022 Formula 1 sezonunu topladığı 12 puan ile 16'ıncı sırada tamamladı.

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