Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Bilal Çağlar

SporToto: Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Oğulcan Yatgın, Ferreira, Kemal Kayhan, Wallace (Deniz İvgen)

Halkbank: Walsh, Berger, Faik Samet Güneş, Hernandez, Gökhan Gökgöz, Oğuzhan Karasu (Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Efe Bayram)

Setler: 18-25, 21-25, 24-26

Süre: 84 dakika (24, 29, 31)