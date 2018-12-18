18 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Tosyalı, Türkiye'nin 2019'a aşılanarak girdiğini belirterek, "Bugüne kadar yaşadıklarımız ekonominin biraz soğutulması. Bugüne kadar yaşadıklarımızı yaşamasaydık, çok ağır sonuçları olan bir krizle baş başa kalabilirdi. Türkiye bir kriz yaşamadı, Türkiye bir türbülans yaşadık" dedi.
Tosyalı, İlim Yayma Vakfı tarafından düzenlenen "Gençlerle Tecrübe Paylaşımı" başlıklı söyleşide, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.
'ALINAN BORCU HEBA ETMEDİK'
Etkinlikte Türkiye'nin borçlarına ilişkin olarak da konuşan Fuat Tosyalı, "Dünyada borçsuz ülke yok. ABD'nin bile borcu var. Ancak Türkiye'nin borçluluğunun kaynağına bakmak lazım. Yunanistan'ın borcu arşı aşmış durumda ama bir tek sanayisi yok. Türkiye ise borç alarak üniversiteler, hastaneler, havalimanları yaptı, aldığı kaynaklarının hiçbirini heba etmedi. Ben hiçbir zaman derin bir kriz yaşayacağını inanmıyorum" ifadelerini kullandı.
Babasının yanında 9 metrekarelik bir dükkanda çırak olarak çalışma hayatına başladığını anlatan Tosyalı, şimdi ise Tosyalı Holding olarak dünyanın farklı bölgelerindeki binlerce metrekarelik fabrikalarda üretim yaptıklarını bildirdi.
Sadece kendi yaptığı işe ve sektöre odaklandığının altını çizen Tosyalı, hiçbir zaman başka sektörlere girmeyi düşünmediğini, demir-çelik sektöründe çağın gereklerine göre üretim yaparak büyüdüklerini aktardı.
'TAKLİTTEN KAÇININ'
Fuat Tosyalı, başarı hikayelerinden herkesin bir pay alması gerektiğini belirterek, "Benim mesleğim gibi her meslekte birçok başarı hikayesi vardır. Başarıya ulaştıran şey, misyon. Mutlaka bir misyonunuz olsun. Ekip seçmek çok önemlidir, doğru ilişkiler ise en büyük sermayedir" dedi.
Gelecekte ticaret yapacak girişimcilere, taklitten kaçınmalarını tavsiye eden Tosyalı, taklit olan her ürünün aslının alt versiyonu olduğunu, sanayicilikte esas olanın üretim yapmak olduğunu ifade etti.
Tosyalı, yatırım için doğru zamanı seçmenin çok önemli olduğunu belirterek, büyük tüketicilerin yanı sıra küçük tüketicileri de gözeten üreticilerin ayakta kalabileceğini söyledi.
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