Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Tosya'ya yeni düğün salonu | Son dakika haberleri

        Tosya'ya yeni düğün salonu inşa edilecek

        Kastamonu'nun Tosya ilçesine belediye tarafından yeni düğün salonu inşa edilecek. Düğün salonunun Tosya'nın en önemli ihtiyaçları arasında yer aldığını belirten Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, "Yeni Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Galericiler Sitesi'nin bulunduğu alanda yükselecek olan düğün salonu projesi ile artık şehir içi trafik yoğunluğu ve otopark sorununun da önüne geçilecek" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 16:08 Güncelleme: 15.10.2024 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tosya'ya yeni düğün salonu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kastamonu'nun Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni düğün salonu için ön incelemelere başladıklarını belirtti.

        Düğün salonunun Tosya'nın en önemli ihtiyaçları arasında yer aldığını ifade eden Kavaklıgil, şunları kaydetti:

        "Yeni Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Galericiler Sitesi'nin bulunduğu alanda yükselecek olan düğün salonu projesi ile artık şehir içi trafik yoğunluğu ve otopark sorununun da önüne geçilecek. Şehrimiz için son derece önemli olan bu proje dahilinde 1000 metrekare olacak şekilde yeni bir salonun inşası hedeflenmekte. Çelik sistemle inşa edilecek olan düğün salonunun özellikle içi geniş ve görüşü engellemeyecek şekilde tasarlandı. Bununla birlikte yemek organizasyonlarına da cevap verecek büyüklükte bir mutfağa sahip olacak yeni düğün salonunun temelini hep birlikte kısa sürede atacağız. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #kastamonu haberleri
        #tosya belediyesi
        #düğün salonu
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        İlkokulda cinsel taciz! Temizlik görevlisi tutuklandı!
        İlkokulda cinsel taciz! Temizlik görevlisi tutuklandı!
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar!
        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar!
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Metehan, Nelsson'u geçti!
        Metehan, Nelsson'u geçti!
        Trump neden Hispanik ve Siyahlar arasında popüler?
        Trump neden Hispanik ve Siyahlar arasında popüler?
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        "Rehin tutuluyorum"
        "Rehin tutuluyorum"
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Gedson'un gözü milli takımda!
        Gedson'un gözü milli takımda!
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Farklı düşünüyorlar
        Farklı düşünüyorlar
        ABD'de salıncak eyalet sayısı azalıyor
        ABD'de salıncak eyalet sayısı azalıyor
        Habertürk Anasayfa