Tosya'nın kültürel değerlerini kitre bebeklerle yaşatıyor

"Tosya fesi" alanındaki çalışmaları dolayısıyla geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığınca yok olma tehlikesi altındaki geleneksel sanatları icra eden somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarına verilen "Sanatçı Tanıtım Kartı"na layık görülen Tahtacı, iki önce katıldığı kursta öğrendiği kitre bebek yapımında da kendini geliştirdi.

"UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ MESLEKLER VAR"

Tahtacı, yöresel giysiler giydirdiği kitre bebekler ile minyatür araç gereçleri kullanarak çeltik eken, yorgan, Tosya kıstısı ve bıçkısı yapan, buğday öğüten kompozisyonlar ortaya koyuyor. Bugüne kadar iki sergi açan Tahtacı, AA muhabirine, Tosya kültüründe çok güzel ama unutulmaya yüz tutmuş meslekler bulunduğunu söyledi.

Önce hangi meslekleri canlandırabileceğini düşündüğünü belirten Tahtacı, hangi meslekte kaç bebek kullanacaksa o kadar bebek yaptığını anlattı. Ardından kıyafetlerini diktiğine işaret eden Tahtacı, şöyle devam etti: