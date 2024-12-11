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        Haberler Gündem Güncel Tosya'da 80 bin dekarda buğday ekildi | Son dakika haberleri

        Tosya'da 80 bin dekar alanda buğday ekimi yapıldı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çiftçiler yaklaşık 80 bin dekar alanda buğday ekimi yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 18:36 Güncelleme: 11.12.2024 - 18:36
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        Tosya'da 80 bin dekarda buğday ekildi
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        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaklaşık 80 bin dekar alanda buğday ekimi yapıldı.

        Tosya Tarım ve Orman Müdürü Çağrı İncirkuş, ilçede en çok istihdam sağlayan sektörlerin başında tarım ve hayvancılığın geldiğini söyledi. Tosya genelinde yaklaşık 228 bin dekar tarım arazisi bulunduğunu belirten İncirkuş, şunları kaydetti:

        "Üretken ve çalışkan çiftçilerimiz, Tosya genelinde ürettikleri ürünlerin hasadını bitirdi ve gelecek sene hasadını yapacakları buğday ekimini ise neredeyse tamamladı. Buğday tarımında dekardan yüksek verim ve kaliteli ürün elde etmenin ön koşullarından birisi de uygun zamanda ekim yapılmasıdır. Toprak sıcaklığı uygun derecede olduğu zaman ekim yapılırsa, kök gelişmesi hızlı ve kök tacı da derin olur. Yaklaşık 80 bin dekar alanda ekilen buğday hasadının bereketli olmasını temenni ederim."

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        #buğday
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