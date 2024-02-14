Çiftlik Bank ana davasında 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Uruguay'dan getirilen ve Aydın'ın 'kara kutusu' olarak gösterilen Osman Naim K. tahliye edildi. Duruşmada savunma yapan Mehmet Aydın, "Kayyumlar tarafından şirketler yönetilirken ödemeler yapılabilirdi. Biz suçlu olsak bile ödemeler yapılacak" dedi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Fatih Aydın, Mehmet Aydın ve Nisan ayında Uruguay'dan Türkiye'ye iade edilen Osman Naim K., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada avukatlar hazır bulundu.

"BİZ SUÇLU OLSAK BİLE ÖDEMELER YAPILACAK"

REKLAM

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, "Bizim Türkiye'de 100 tane şirketimiz var. Devlet tarafından kesilen cezalar bilişim şirketine kesildi. Game ve Dora gıda şirketlerinin devlete herhangi bir borcu yok. Mal varlıkları itibariyle müştekilerin zararları karşılanabilir. Kayyumlar tarafından şirketler yönetilirken ödemeler yapılabilirdi. Biz suçlu olsak bile ödemeler yapılacak. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"CEZAMI ÇEKTİM"

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın kara kutusu olarak gösterilen Osman Naim K. ise, "Ben Uruguay da kara para aklanmasına yardımcı olmaktan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldım. Cezamı çektim. Benim Türkiye'de açılan davadan dolayı yurt dışında kaçak olma durumum söz konusu değildir. Benim iadem için yapılan tüm yazışmalara Uruguay devleti cezamın infazı nedeniyle iade edilemediğim hususunda cevap vermiştir. Bu cevaplar Dışişleri Bakanlığından alınabilir. Tahliyemi talep ederim" ifadelerini kullandı.