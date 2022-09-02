'Tosuncuk'tan yeni savunma: Mağdurların zararı giderilebilir 

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Mehmet Aydın, "Şirketlerimde 200 personele iş imkanı sağladım. Hiçbir çalışanıma kanunsuz iş yapmak için talimat vermedim. Çalışanlarımda bu yönde bir beyanda bulunmamıştır. Ben kimseyi dolandırmadım. Müştekilerin hepsi de bunu farkındaydı. Katıldığım tüm platformlarda, konuşmalarımda ticaret yaptığımızı anlattım. Ben inanmadığım hiçbir hayale kimseyi inandırmadım. Şirkete ait 70 aracın kayyumlar aracılığıyla satılarak mağdurların 2-3 ay içerisinde zararının giderilebilir. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"KARDEŞİMİN ŞİRKETLERİNDE GIDA KOLİSİ DAĞITMAK ÜZERE ÇALIŞTIM"

Ağabey Fatih Aydın ise 4 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek, "Hazırlanan raporlarda lehime rapor sunmuşlar. Çiftlik Bank şirketinde hiçbir şekilde görev almadığımın belgesi var. Bu dava olana kadar ben bazı şirketlerin varlığından bile haberim yoktu. Şirkette hiçbir yetkim ve yöneticiliğim yok. Müştekilerin benim lehime ifadeleri vardır. Benim banka hesaplarına ve şirkette imza yetkim yok. Şirketin CEO ve yönetim kurulu üyelerini dinledik. Hiçbiri benimle ilgili bir şey söylemedi. Ben kardeşimin şirketlerinde gıda kolisi dağıtmak üzere çalıştım. Savaş Yılmaz tarafından şirketin aile şirketi olmadığını söyleyerek şirkete dahi alınmamıştım. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

ŞİKAYETÇİLER TELEVİZYON REKLAMLARINDAN ETKİLENEREK PARA YATIRMIŞ

Şikayetçi Levent İ., "Benim Çiftlik Bank'tan internet vasıtasıyla haberim oldu. 20-25 bin zararım vardır. Ben ilk para yatırdığımda bir kısmını geri aldım ardından geri aldığım parayı da yatırdım. Net rakamı hatırlamıyorum. Sanıklardan şikayetçiyim" dedi. Diğer şikayetçi Erol B. İse "yaklaşık kapanmaya yakın bir zaman uygulamayı tanıdım. 4 bin 500 lira civarında para yatırdım. Televizyon programlarında gördüğüm reklamlardan etkilendim. Zararımın giderilmesini talep ediyorum. Şikayetçiyim" şeklinde konuştu.