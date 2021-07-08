Tosuncuk o aracı da anlattı!

Tosuncuk o aracı da anlattı! - Haberler

DHA

Tosuncuk olarak bilinen Aydın dün tutuklanarak cezaevine konuldu. Mehmet Aydın'ın Uruguay'da lüks araçla drift yaparken çekilen görüntüsü de uzun süre konuşulmuştu.

DHA'nın haberine göre, fiyatının 640 bin dolar olduğu belirtilen araçla ilgili soruları yanıtlayan Aydın, ifadesinde dikkat çeken bilgiler verdi.

Uruguay'ın mal varlığına el koyduğunu söyleyen Mehmet Aydın, "Uruguay'da Ferrari marka lüks aracıma eşime ait araca el konuldu. Yaklaşık 600-700 bin dolar değerinde şahsıma ait yatıma ve şirkete ait 7 villa arsasına, şirkete at inşaat malzemelerine, yine şirkete ait araçlara el konuldu" ifadelerini kullandı.