Toskana nerede, hangi ülkede? Toskana nerenin, hangi ülkenin şehri? htnrd

Toskana nerede, hangi ülkede? Toskana nerenin, hangi ülkenin şehri? htnrd

İtalya’nın en ünlü bölgelerinden biri olan Toskana, tarihi ve doğal güzellikleri ile tam bir ilgi noktasıdır. Siena, Pisa ve Floransa gibi turistik ve popüler şehirleriyle dikkat çeker. UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan ve birçok esere ev sahipliği yapan bölgenin sanata ve doğaya ilgi duyanlar açısından yeri büyüktür. Özellikle gastronomi açısından öne çıkan Toskana, açık hava müzesi niteliğindeki noktalarıyla birçok turist ağırlar.

TOSKANA NEREDE?

REKLAM advertisement1

Toskana nerede? Güney Avrupa’nın orta batısında yer alan Toskana, Tiren Denizi’nin batısında bulunduğu bir noktadadır. Doğusunda Apenin Dağları bulunur. Sahip olduğu bu konum sayesinde sahil şeridi, kırsal alanları ve dağlık bölgeleriyle önemli bir çeşitliliğe sahiptir.

TOSKANA HANGİ ÜLKEDE?

Toskana hangi ülkede? İtalya sınırları içinde yer alan Toskana, ülkenin sanatsal yönünü net şekilde ortaya koyar. Ayrıca İtalya’nın tarihi mirasını da en güçlü şekilde temsil eden bölgelerden biridir. Toskana, neredeyse bulunduğu ülkenin simgesi hâline gelmiştir.

TOSKANA HANGİ ÜLKENİN ŞEHRİ? Peki Toskana hangi ülkenin şehri? Burası bir bölgedir. Yani Toskana bir şehir değildir. İtalya’ya bağlı olan 20 bölgeden biri olarak kabul edilir. Toskana bölgesinde Floransa (başkent), Pisa, Siena, Lucca ve Arezzo gibi önemli şehirler yer alır. Sonuç olarak Toskana, İtalya’nın şehirlerinden ziyade bir bölgeye işaret eder. TOSKANA NERENİN ŞEHRİ? Toskana nerenin şehri? Burası herhangi bir şehir değildir. Kendi içinde bir bölge olan Toskana’da başkent Floransa olarak kabul edilmiştir. Başkent Floransa ise Rönesans döneminin doğum yeridir. Bu özelliği ile dünya sanat ve kültür tarihine damgasını vurmuştur. Tam da bu noktada Toskana denildiğinde akla genellikle Floransa olur. Dahası buranın göze çarpar tarihi yapıları da akla gelenlerdendir. TOSKANA HAKKINDA BİLGİLER Toskana bölgesinin başkenti Firenze olarak bilinen Floransa’dır.

Yaklaşık 3,7 milyon kişinin yaşadığı bir nüfus göze çarpar.

Tarihi oldukça gelişmiştir.

Rönesans’ın doğduğu yer olarak bilinir.

Leonardo da Vinci, Michelangelo gibi sanatçıların burada yetiştiği bilinir.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bir bölgedir.

Floransa Tarihi Merkezi, Pisa’daki Eğik Kule ve Siena’daki tarihi meydan gibi yapılar Toskana’da konumlanır.

Üzüm bağları, zeytinlikler, tepeler ve kırsal manzaralarıyla popüler olmuştur.

“Chianti” şarapları bu bölgeden çıkmıştır.

Bölgenin ekonomisi büyük ölçüde şarap ve zeytinyağı üretimine dayanır.

Turizm, tarım ve moda da öne çıkan ekonomi malzemelerindendir.

Uffizi Galerisi, Accademia Galerisi gibi müzeler dünyanın en değerli sanat koleksiyonlarına ev sahipliği yapar.

Toskana bölgesi, ünlü şaraplarının yanı sıra yöresel makarna ve et yemekleriyle de popülerdir.

Toskana, İtalyan mutfağının kalbi olarak bilinir.

Bölgede turizm oldukça gelişmiştir.

Her yıl milyonlarca turist burayı ziyaret eder.

Floransa, Siena ve Pisa en sık turist alan noktalar listesindedir.

Buranın Akdeniz iklimine sahip bir yapısı vardır.

Toskana’da yazlar sıcak ve güneşli günlerle geçer.

Bölgede kışlar ise ılıman özelliktedir.

Turistler, Toskana’yı gezmek için 10 gün gerektiğini belirtmiştir. TOSKANA’NIN TARİHİ ÖNEMİ NEDİR? Toskana, Etrüsk uygarlığından Rönesans’a kadar uzanan köklü bir tarihe sahiptir. Zaten bölgedeki benzersiz doku da bu nedenle dikkat çeker. Floransa, Orta Çağ’da Avrupa’nın en güçlü noktalarından biri olmuştur. Sanat ve bilimin gelişimine öncülük eden bir yapısı da vardır. Tüm bunlar bir araya geldiğinde tarihi önemi oldukça yüksektir. Tam da bu noktada bölge, yalnızca İtalya’nın değil tüm Avrupa’nın kültürel mirasında önemlidir.

TOSKANA’DA GEZİLECEK YERLER Bunu özellikle bölgeye gelmeyi düşünen kişiler merak eder. Floransa’daki Uffizi Galerisi ve Michelangelo’nun Davut heykelini görebileceğiniz Accademia Galerisi, mutlaka gezilecekler listesine eklenmelidir. Ayrıca Pisa’daki Eğik Kule, Siena’daki Piazza del Campo ve Lucca’nın surları bölgenin en ikonik turistik noktaları arasına girmiştir. Öte yandan Chianti Bölgesi’ndeki üzüm bağları da şarap tadımı için ideal duraklardır. Toskana’daki Val d’Orcia bölgesi, kartpostallık manzaralarıyla ünlü olmuştur. Ayrıca bölgede sonsuz tepeler, selvi ağaçları ve taş çiftlik evleriyle dolu alanlar vardır. Bu anlamda Toskana, doğa turları için de önemli bir noktadır. TOSKANA’DA YEME İÇME NASIL? Toskana mutfağı, sadeliği ve taze malzemeleriyle ünlü olmuştur. Dünya genelinde Toskana dendiğinde akla ilk gelenlerden bazıları aşağıda listelenmiştir; Bistecca alla Fiorentina: Floransa usulü biftek

Ribollita: Sebzeli ekmek çorbası

Pappa Al Pomodoro: Domatesli ekmek çorbası Bunlara ek Toskana’nın Chianti şarapları ve yerel zeytinyağı da değerlidir. TOSKANA’DA FESTİVALLER NASIL OLUYOR? Bölge yıl boyunca çeşitli kültürel etkinliğe ev sahipliği yapar. Festivaller düzenlendiğinde diğer şehirlerden birçok turist buraya gelir. Siena’daki Palio at yarışı, Floransa’daki Calcio Storico (tarihi futbol oyunu) ve üzüm hasadı festivalleri turistlerin ilgisini çeker.

TOSKANA’YA GİTMEK için UYGUN ZAMAN NE? Toskana’yı ziyaret için en ideal dönem ilkbahar (nisan-haziran) aylarıdır. Bunun yanı sıra rahat gezi ve keşif için sonbahar da popülerdir. Tercihiniz sonbahar olursa eylül ve ekim aylarını değerlendirebilirsiniz. Bu dönemlerde hava sıcaklığı da uygun olduğundan gezmek daha kolaydır. Ayrıca turist kalabalığı da daha azdır. TOSKANA’YA NASIL GİDİLİR? En pratik ve hızlı yöntem hava yoludur. Floransa Havalimanı, bölgeye ulaşmak için en yaygın kullanılan noktadır. Ayrıca Pisa Havalimanı da Avrupa’nın birçok şehrinden direkt uçuş alır. Yanı sıra buraya gelmek için tren hatları da kullanılabilir.

ÖNERİLEN VİDEO