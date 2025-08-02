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        Haberler Spor Motor Sporları TOSFED'in sosyal sorumluluk projesi tamamlandı - Motor Sporları Haberleri

        TOSFED'in sosyal sorumluluk projesi tamamlandı

        TOSFED'in sosyal sorumluluk projesi Next Talent, final yarışı ile sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2025 - 17:40 Güncelleme: 02.08.2025 - 17:40
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        TOSFED'in sosyal sorumluluk projesi tamamlandı
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        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Uluslararası Otomobil Federasyonunun (FIA) desteğiyle hayata geçirilen ve 12-16 yaş aralığındaki gençlerin ücretsiz olarak katılabildiği sosyal sorumluluk projesi 'TOSFED Next Talent', final yarışı ile sona erdi.

        TOSFED'den yapılan açıklamaya göre, 1-27 Temmuz tarihlerinde İstanbul, Bursa, Nevşehir, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Balıkesir ve Çanakkale'deki elemelerde belirlenen gençler, Tuzla Karting Park'ta düzenlenen final yarışında mücadele etti.

        Milli karting sporcusu Batı Yıldırım ve MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası Senior kategori lideri Onur Müldür'ün katılımcılara mentor destek verdiği final yarışı sonunda Halil İbrahim Karadavut, günün en hızlı ismi olarak 2026 Türkiye Karting Şampiyonası'nda yarışma hakkı kazandı.

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        Finali genel klasmanda ikinci ve kızlar birincisi olarak tamamlayan İzmirli finalist Defne Enez, Segway F2 II Scooter ve Segway E2 Plus II Scooter ile ödüllendirilirken üçüncü olan Eren Kaba ise Segway E2 Plus II Scooter kazanan isim oldu.

        Organizasyonda genel klasman ve kızlar klasmanında dereceye giren sporcular şu şekilde:

        Genel Klasman:

        1- Halil İbrahim Karadavut

        2- Defne Enez

        3-Eren Kaba

        Kızlar Klasmanı:

        1- Defne Enez

        2- Yağmur Taş

        3- Elifsu Topal

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