Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Kayserispor
        KYS
        0
        Beşiktaş
        BJK
        0
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        0
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        0
        Fenerbahçe
        FB
        0
        Galatasaray
        GS
        0
        Gaziantep FK
        GFK
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Göztepe
        GÖZ
        0
        ikas Eyüpspor
        EYP
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Antalyaspor
        ANT
        0
        Rams Başakşehir
        İBFK
        0
        Samsunspor
        SAMS
        0
        Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Trabzonspor
        TS
        0
        Konyaspor
        KON
        0
        Haberler Spor Motor Sporları TOSFED'den Formula 1 açıklaması! - Motor Sporları Haberleri

        TOSFED'den Formula 1 açıklaması!

        TOSFED, Formula 1 Türkiye Grand Prix'si görüşmelerine dair açıklama yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2025 - 20:04 Güncelleme: 02.08.2025 - 20:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOSFED'den Formula 1 açıklaması!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, Türkiye'nin yarış takvimine girmesi konusunda Formula 1 yönetimiyle görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

        Üçlertoprağı, TOSFED'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamasında "Devletimizin federasyonumuza verdiği yetki çerçevesinde Formula 1 yönetimiyle görüşmelerimizi sürdürüyor ve Türkiye Grand Prix'sinin dönüşü için sizlere olumlu haberler verebilmeyi umuyoruz. Son günlerde bazı sosyal medya hesaplarının paylaştığı, içerik ve telaffuz edilen rakamlar açısından doğru olmayan haberlere itibar edilmemesini özellikle rica ediyoruz. Sürecin umut ettiğimiz üzere olumlu yönde tamamlanması halinde bu durumu siz sevgili sporseverlerle paylaşmaktan mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        e-imza soruşturmasında yeni detaylar!
        e-imza soruşturmasında yeni detaylar!
        "Bağımsız Filistin devleti kurulmadan silah bırakmayız"
        "Bağımsız Filistin devleti kurulmadan silah bırakmayız"
        Dronefobi: Ukrayna Savaşı'nın yarattığı travma
        Dronefobi: Ukrayna Savaşı'nın yarattığı travma
        Kamuda zam pazarlığında düğüm çözüldü
        Kamuda zam pazarlığında düğüm çözüldü
        Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu harekatı!
        Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu harekatı!
        Hindistan'dan Rusya açıklaması
        Hindistan'dan Rusya açıklaması
        Fenomenler soruşturması! Güngen'ler için 308 yıla kadar hapis istemi
        Fenomenler soruşturması! Güngen'ler için 308 yıla kadar hapis istemi
        İngiliz devleri Gabriel Sara'nın peşinde!
        İngiliz devleri Gabriel Sara'nın peşinde!
        Taklit marka arayan jandarmaya saldırı! Esnafa 18 yıl hapis istemi
        Taklit marka arayan jandarmaya saldırı! Esnafa 18 yıl hapis istemi
        Jose Mourinho'ya Brezilya'dan flaş teklif!
        Jose Mourinho'ya Brezilya'dan flaş teklif!
        'Takipçisi kadar' çöp topladı, 530 bine ulaştı!
        'Takipçisi kadar' çöp topladı, 530 bine ulaştı!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        Avrupa'da biten tüm transferler!
        Avrupa'da biten tüm transferler!
        Evlilik teklifi uçağı düşürmüş!
        Evlilik teklifi uçağı düşürmüş!
        Üç harf tüm dünyayı birbirine bağladı!
        Üç harf tüm dünyayı birbirine bağladı!
        Patatesin domates ile ne ilgili var? Araştırma sonucu şaşırttı!
        Patatesin domates ile ne ilgili var? Araştırma sonucu şaşırttı!
        Salamda domuz, sucukta tek tırnaklı eti
        Salamda domuz, sucukta tek tırnaklı eti
        Maaş almadan emeklilik hakkı
        Maaş almadan emeklilik hakkı
        İkinci Osimhen devri
        İkinci Osimhen devri
        Habertürk Anasayfa