Torunuyla yaralanan dede, kurtarılamadı

Mardin'deki kavgada torunuyla yaralanan dede, yaşam savaşını kaybetti
Mardin'de, akraba aileler arasındaki taşlı sopalı kavgada torunuyla beraber yaralanan Musa Demir, 11 gündür yaşam savaşını kaybetti
Mardin'deki kavgada torunuyla yaralanan Musa Demir (73), 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay, 19 Ekim Perşembe günü Derik ilçesinin kırsal Kuşçu Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba aileler arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.
DEDE, TORUNU İLE HASTANEYE KALDIRILDI
Kavgada Musa Demir ve torunu İ.D. (22) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dede-torun, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden A.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
11 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Musa Demir ise 11 gündür tedavi gördüğü Kızıltepe'deki özel hastanede bugün, yaşamını yitirdi. Cenazesi, otopsi için morga götürülen Demir'in, işlemlerinin ardından Kuşçu Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.