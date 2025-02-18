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        Dede ve torunundan çevre duyarlılığı: Sahili temizlediler

        Rize'de Akif Uçar, torunu Ecem Uçar ile yürüyüşe çıktıkları sahilde karşılaştıkları çöpleri topladı. Uçar, ""Çöp atanlara sesleniyorum; lütfen gelecek nesillere temiz bir çevre bırakalım. Eğer duyarlı olursak, geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmış oluruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 12:03 Güncelleme: 18.02.2025 - 12:03
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        Torunuyla sahili temizledi
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        Rize'de inşaat ustası Akif Uçar (57), torunu Ecem Uçar (10) ile yürüyüşe çıktıkları sahilde karşılaştıkları çöpleri topladı.

        Pazar ilçesinde yaşayan inşaat ustası Akif Uçar, torunu Ecem Uçar ile Hamidiye Mahallesi'ndeki sahilde yürüyüş yaparken çevreye gelişigüzel çöp bırakıldığını fark etti.

        Dede ve torunu karşılaştıkları ağaç dalı, pet şişe, plastik ve poşet gibi çöpleri toplamaya karar verdi. Bunun üzerine Uçar ve torunu, ellerine aldıkları çöp poşetleriyle sahilde temizlik yaptı.

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        Denizden çıkan ve kıyıya biriken çöpleri 2 saat süren çalışmayla toplayan dede-torun, o anları cep telefonu ile kaydederek çevre bilincine dikkat çekti.

        Sahilde özellikle piknik yapanların çöplerini gelişigüzel atmasına tepki gösteren Akif Uçar, temiz çevre çağrısında bulundu. Uçar, "Deniz, insanların attığı çöpleri kabul etmeyip kıyıya geri gönderiyor. Ancak sahilde dolaşan, gezen, yürüyen, eğlenen insanlar, bu kirliliğe duyarsız kalıyor. Çöp atanlara sesleniyorum; lütfen gelecek nesillere temiz bir çevre bırakalım. Eğer duyarlı olursak, geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmış oluruz" dedi.

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