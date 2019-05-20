19 Mayıs yürüyüşünde dikkat çeken görüntü

Bursa'da düzenlenen 19 Mayıs yürüyüşüne Feridun Pulurlu damga vurdu. Yürüyüşün başından itibaren yanında getirdiği ipin bir ucunu kaybolmasından korktuğu 3 yaşındaki torununun beline bağlayan Pulurlu diğer ucunu da elinde tuttu.

HERKESİN DİKKATİNİ ÇEKTİ



Bulduğu yöntemle dikkat çeken Pulurlu’yu görenler şaşırdı. Konuyla ilgili konuşan Pulurlu, “Bu kalabalıkta çocukların kaybolmaması mümkün değil, ben de o yüzden böyle bir çözüm buldum. Keşke herkes benim gibi yöntemlerle çocuklarına sahip çıksa, o zaman kimsenin canı acımaz. Böyle bir günü torunumla kutlamak çok güzel” dedi.

