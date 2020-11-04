Torununa karşı koyunca 100 yaşında davalık oldu!

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Olayda F.T. torununun kendisinin boğazını sıktığı belirterek, “Elinden kurtulmak için kendimi savundum” dedi. S.Ö. ise anneannesinin kendisine hakaret ettiğini ve bastonla vurduğunu söyledi.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, jandarma tarafından ifadesi alınan iki kişinin dosyası adliyeye gönderildi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili başlattığı soruşturma tamamladı.

NİNEYE DE TORUNA DA DAVA

Savcı nine F.T. hakkında alt soya karşı gerçekleştirdiği eylemde kullandığı bastonu silah kabul etti. F.T.’nin alt soya karşı kasten yaralama ve hakaret suçundan 9 aydan 3.5 yıla kadar hapsini talep eden savcı, S.Ö.’nün ise üst soya karşı kasten yaralama suçundan 6 aydan 1.5 yıla kadar hapsini istedi.

Savcı hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi. Nine ve torun önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.