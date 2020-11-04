Torununa bakmak için gittiği İzmir'de depreme yakalandı

AA

Alınan bilgiye göre, Ali Fatin Ülger ve eşi Gülsen, torunlarına bakmak için bir süre önce İzmir'e gitti. İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde Yılmaz Erbek Apartmanı'nın altındaki markete alışverişe giden Ali Fatin Ülger, binanın yıkılması sonucu enkaz altında kaldı.

Arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu depremden 4 gün sonra enkaz altından çıkarılan Ali Fatin Ülger'in cenazesi, yakınları tarafından memleketi Malatya'ya getirildi.

Ülger'in cenazesi, Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından burada toprağa verildi.

- Damadının tayini çıkınca torununa bakmak için gitmişler

Ali Fatin Ülger'in kardeşi Abdurrahman Çetin Ülger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağabeyinin, asker olan damadının tayini çıkması sonrasında hem kızını yalnız bırakmamak hem de torunlarına bakmak için eşiyle yaklaşık 5-6 ay önce İzmir'e gittiğini söyledi.

Ağabeyinin markete alışverişe gittiğini, gittiği yeri de evdekilere söylediğini ifade eden Ülger, "O yüzden yerini biliyorduk. Depremden sonra ağabeyimden haber alamadık, marketin bulunduğu binanın yıkıldığını öğrenince orada beklemeye başladık. Dört gün boyunca enkazın başında bekledik. Çok acı bir tecrübe, Allah kimsenin başına vermesin." diye konuştu.

Ülger, dört gün boyunca ağabeyinden hiç bilgi alamadıklarını belirterek "Sürekli cenazeler çıkıyordu, çok üzüldük. Dört günün sonunda ağabeyimin cenazesine ulaşıldı. Cenazemizi alıp Malatya'ya getirdik. Vakit dolunca elden bir şey gelmiyor." ifadelerini kullandı.