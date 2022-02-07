Servis kardan giremedi, dede canından oldu

Artvin'de iki torununu okul servisine götüren dedenin kullandığı traktör, uçuruma yuvarlandı. Dede olay yerinde hayatını kaybetti.

Feci kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Yukarı Maden köyünde meydana geldi. Gece köye kar yağınca Akaşen mahallesinde oturan İsmail Usta (72), iki torunu C. Usta (13) ve M. Usta'yı (17) köy servisine götürmek istedi.

Köyün girişine geldiği sırada traktörün direksiyon hakimiyetini kaybeden dede, metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada dede İsmail Usta olay yerinde hayatını kaybederken, iki torunu ise şans eseri yara almadan kurtuldu.

Olay yerine Jandarma, 112 Acil servis ve AFAD ve İtfaiye ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.