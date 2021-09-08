Torunlarını dövdüğü iddia edilen babaanneye 4,5 yıla kadar hapis istemi

AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kağıthane'de 25 Temmuz'da 3 torununu dövdüğü iddiasıyla tutuklanan Suriye uyruklu Samia Abu R. (75) hakkında, 3 kişiye karşı "alt soya, beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye karşı basit yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

İddianamede, çocuklardan 13 yaşındaki M.B'nin, babaannelerinin kendisine, 6 yaşındaki kardeşine ve 16 yaşındaki engelli ablası V.B'ye şiddet uyguladığını anlattığı aktarıldı.

İddianamede ifadesi yer alan sanık babaanne Samia Abu R'nin, torunlarından sadece birine bir kere tokat attığını, diğerlerine ise herhangi bir şiddet uygulamadığını söylediği belirtildi.

Samia Abu R'nin torunları olan mağdurlara vurmak ve tokat atmak suretiyle beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak çocukları yaralayarak üzerine atılı suçları işlediği ifade edilen iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Davanın ilk duruşmasında psikolog ve tercüman eşliğinde mağdur çocuklar, şikayetçi anne ve baba ile sanık babaanne dinlenildi.

Tutuklu sanık babaanne Samia Abu R., duruşmada yaptığı savunmada, yürüme zorluğu ve fiziksel rahatsızlıklar yaşadığını anlatarak, "Olay günü engelli torunum V.B'ye sinirle tokat attım. Altını değiştirmeye çalışırken direndiği için bunu yaptım. Diğer torunlarıma vurmadım. Yaptığımdan pişmanım, torunlarımdan özür diliyorum. Böyle bir olaydan dolayı içeride kalmak istemiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

- Sanığın tahliyesine karar verildi

Sanığın oğlu olan Muhammed B. ifadesinde, kendileriyle yaşayan annesinin çocuklarına kötü davranmadığını anlatarak, sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi.

Mağdur çocuklar da ifadelerinde, babaannelerinin kendilerini dövmediğini öne sürdü.

Olay anını cep telefonuyla çeken ve duruşmada tanık olarak ifadesine başvurulan Busenur K. ise sanık ve ailesiyle komşu olduklarını belirterek, gece yarısı çığlık sesleri üzerine olayı anlamaya çalıştığını, sokaktaki pencereden baktığında, engelli olduğu anlaşılan çocuğun sanık tarafından darbedildiğini gördüğünü aktardı.

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, tarafların ifadelerinin alınmış olması, öngörülen ceza miktarı ve tutuklulukta geçirilen süreyi göz önüne alarak sanığın tahliyesine karar verdi.

Mağdurlarla ilgili rapor hazırlaması için bilirkişiye süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.