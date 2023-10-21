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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Torunlarımı kurtarın" dedi, anne-baba yalanladı

        "Torunlarımı kurtarın" dedi, anne-baba yalanladı

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de Samsun Canik'ten gelen Emine Güneş, "Torunlarımı anne ve babasının elinden kurtarın" dedi. 4 çocuk annesi Zümrüt ve baba Mehmet, anneanne Emine'nin sözlerini yalanladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2023 - 14:42 Güncelleme: 21.10.2023 - 14:47
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        "Torunlarımı kurtarın" dedi, anne-baba yalanladı
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        Show TV’nin ilgiyle izlenen programı Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de çarpıcı konular ekranlara gelmeye devam ediyor. Emine Güneş, kızı Zümrüt’ün 4 yıl önce boşandığı Mehmet’i, kızını kötü yola sevk etmekle suçladı. Mehmet ise canlı yayına telefonla bağlanarak kayınvalidesinin sözlerine itibar edilmemesini söyledi.

        Anneanne Emine ise en küçük torunu Esila’nın eski damadı Mehmet’ten olmadığını ifade etti. Baba Mehmet ise kayınvalidesini yalanladı, Esila’nın kendi kızı olduğunu söyledi.

        Emine Güneş’in kızı Zümrüt de canlı yayına telefonla bağlandı.Annesinin tüm iddialarını yalandı.

        Didem Arslan Yılmaz, çocuklardan en büyüğü olan Damla’nın akıl almaz iddiasını da sordu anne ve babaya. Damla’nın babasının farklı kadınlarla birlikte olduğunu ve bunu onun yanında yaptığını bir gizli tanığa söylediği ortaya çıktı. Anne ve baba bu sorulara net bir cevap veremedi.

        Bunun üzerine Didem Arslan Yılmaz, bu durumun çocukların ruh ve beden sağlığı için çok tehlikeli olduğunu ve konunun peşini bırakmayacağını ifade etti.

        Anneanne Emine, torunlarının anne ve babasının yanında sağlıklı şartlar altında olmadığını ve devlet koruması altında olması gerektiğini söyledi.

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        #Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
        #Son dakika haberler
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