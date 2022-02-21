Tortum Şelalesi´nin 'can suyu' kesildi

AA

Erzurum'un Uzundere ilçesinde yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Tortum Şelalesi susuz kaldı.

Valilik koordinesinde, Büyükşehir ile Uzundere belediyeleri, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu iş birliğinde gerçekleştirilen projeyle çevresine yaklaşık 9 milyon liralık turizm yatırımları yapılan Tortum Şelalesi, Erzurum kent merkezine 100, Uzundere ilçe merkezine 16 kilometre mesafede yer alıyor.

Çevresinde bir süre önce yürüyüş yolları, ağaçlandırma, engellilerin şelaleyi görmesi için yapılan özel alanlar, seyir terasları, dinlenme ile gezinti alanları, restoranlar ve otopark inşa edilen şelale, 21 metre genişlik ve 48 metre yüksekliğe sahip.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen, doğal güzelliği ve turizm yatırımlarıyla her geçen gün ilginin arttığı şelalede su kalmadı.

Suyun bol olduğu dönemde coşkuyla akan ancak şu sıralar adeta tamamen kuruma aşamasına gelen şelalenin susuz hali dikkati çekti.