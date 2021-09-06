Tortum HES'in devrine onay

Özelleştirme kapsamında bulunan Elektrik Üretim AŞ'ye ait Tortum hidroelektrik santralinin (HES) işletme hakkının Mila Enerji AŞ'ye devrine onay verildi.

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ihale sonucu Tortum HES ve taşınmazlarının işletme hakkı, 222.7 milyon TL bedelle en yüksek teklifi veren Mila Enerji AŞ'ye verildi.