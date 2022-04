Torrent'ten ilk yarı eleştirisi!

AA

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Torrent'in açıklamaları şöyle:

"Oyuncularıma ilk defa hayal kırıklığı yaşadığımı söyledim. İlk yarıda gördüklerim kabul edilebilir şeyler değildi. İki ay boyunca çalıştığımız şeyi ilk yarıda düzgün yapmıyorduk. Zeki oyuncular oldukları için bunu devre arasında hemen anladılar. İkinci yarıya çok güçlü bir şekilde başlayarak oynamak istediğimizi oynadık."

KEREM AKTÜRKOĞLU

"Her maçta inanılmaz kendisine yük bindiriyor, her maç oynuyor. Öncelikle kendisini nasıl hissettiğini sordum. Saha içerisinde oyuncular arasında bir şeyler olabiliyor. Bazen oyuncular arasında konuşmalar geçiyor ama Las Vegas’ta olduğu gibi saha içerisinde olan, saha içinde kalır. Her oyuncu en iyi şekilde oynamak ister ve buna çalışır. Arada bir böyle şeyler oluyor. Futbolun bir parçası."