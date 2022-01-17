Torrent dönemi mağlubiyetle başladı

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine getirilen İspanyol Domenec Torrent yönetiminde çıktığı ilk maçtan mağlubiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Emre Kılınç ve Kerem Aktürkoğlu atarken, Atakaş Hatayspor'un gollerini ise penaltıdan Diouf, Kamara ve Lobjanidze (2) kaydetti.
Süper Lig'de son 10 maçının sadece birini kazanan Galatasaray, 21. haftayı 27 puanla 13. sırada bitirdi.
Karşılaşmayı kazanan Atakaş Hatayspor ise puanını 35'e çıkartarak, ligde 3. sırada yükseldi.
DIŞ SAHADA 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Galatasaray, deplasmanda oynadığı son 6 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.
Sarı-kırmızılı takım, ligin 8. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 3-2 yendikten sonra deplasmanda oynadığı 6 müsabakada 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Galatasaray, deplasmandaki son 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı.
EN FAZLA GOL YENEN MAÇ
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ilk kez bir müsabakada 4 gol yedi.
Sarı-kırmızılı takım, ligde kalesinde en fazla golü deplasmandaki Atakaş Hatayspor maçında gördü.
VAN AANHOLT PENALTIYI KAÇIRDI
Galatasaray'da Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi.
Karşılaşmanın 27. dakikasında Saint Louis ceza sahasında topa elle müdahale edince hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını işaret etti.
Penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Patrick van Aanholt'un şutunda kaleci Abdullah Yiğiter meşin yuvarlağa sahip olarak gole izin vermedi.
4 PENALTININ 3'Ü KAÇTI
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon kullandığı dört penaltı atışının sadece birini golle çevirmeyi başardı.
Sarı-kırmızılı takımda daha önce Mustafa Muhammet ve Mbaye Diagne de birer penaltı atışını golle sonuçlandıramadı.
Galatasaray'ın bu sezon ligdeki tek penaltı golünü Alexandru Cicaldau attı.
KEREM'DEN 8. GOL
Karşılaşmada Galatasaray'ın ikinci golünü atan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlarda 8. kez ağları havalandırdı.
Kerem Aktürkoğlu, daha önce Süper Lig'de 4, UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Maçta Galatasaray'ın ilk golünü kaydeden Emre Kılınç ise bu sezon resmi maçlardaki 5. golünü attı.
TAYLAN KIZARDI
Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı karşılaşmada kırmızı kart gördü.
Taylan, maçın 82. dakikasında Riberio'ya yaptığı müdahale sonrası doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
BERKAN KUTLU CEZALI
Galatasaray'da sarı kart gören Berkan Kutlu, cezalı duruma düştü.
Sarı-kırmızılı futbolcu, Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.
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