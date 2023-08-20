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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Torreira'dan transfer açıklaması - Galatasaray Haberleri

        Torreira'dan transfer açıklaması

        Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.08.2023 - 00:02
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        Torreira'dan transfer açıklaması
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        Galatasaray'a Lucas Torreira yaptığı açıklamada, "Geri döndüğüm için çok mutluyum. Uzun bir aradan sonra, zor bir sakatlıktan sonra geri döndüm. Arkadaşlarımla yeniden maça çıkabildiğim için mutluyum. Arkadaşlarım da beni süreçte yalnız bırakmadı. Bu tarz maçlarda hayatımızı ortaya koymamız lazımdı. İlk maç berabere kaldık, bu maçta kendimizi göstermemiz gerektiğini düşürdük. Kayseri'deki beraberlikten sonra mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

        TRANSFER SÖZLERİ

        Maaş ve transfer iddialarıyla ilgili de konuşan Uruguaylı, "Rakip yarı sahada topları kazanıp, kendimize pozisyon yaratmalıyız. Bunu teknik ekip istiyor. Galatasaray forması giydiğim için mutluyum. Dışarıda farklı konular geçebilir ama ben burada çok mutluyum." diye konuştu.

        Torreira, sakatlanarak oyuna devam edememişti.

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