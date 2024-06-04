Torreira'dan Erden Timur'a veda!
Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, sosyal medya hesabından Erden Timur'a veda etti
Galatasaray'da Sportif AŞ'de iki sezondur başkan vekili olarak görev yapan Erden Timur, düzenlediği basın toplantısı ile görevinden ayrıldığını açıkladı.
Erden Timur'un ayrılığı sonrası, Sarı-kırmızılıların başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira kayıtsız kalmadı.
Torreira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Erden Timur'a veda etti.
Lucas Torreira'nın paylaşımlarından bazıları şu şekilde: