Mersin ve ilçelerinin yanı sıra Çukurova bölgesinden yoğun katılımın olduğu festivalde 7’den 70’e herkes, Toroslar’ın kartpostallık manzarası eşliğinde snowboard yaptı ve kızakla kaymanın keyfini yaşadı.

“VATANDAŞLAR FESTİVALİ ÇOK SEVDİ”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, festival alanında vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgi gösterileri ile karşılandı. Festivali organize etmesinden dolayı Yılmaz'a teşekkür eden vatandaşlar, festivalin devamını diledi.

Türkmen vatandaşların da katıldığı festivalde Başkan Yılmaz, hemşehrileriyle kar üstünde halay çekti, coşkuya ortak oldu. Festivalde çocuklar ve gençler kadar büyükler de doyasıya eğlendi, kartopu oynadı.

Festival sabahında vatandaşlar, Mersin'in dört merkez ilçesinden sunulan servis imkânından ücretsiz olarak faydalandı. Tüm ihtiyaçların düşünüldüğü festival alanında katılımcılara Toroslar Belediyesince çay ve çorba ikram edildi. Katılımcılar, sucuk ekmek yiyerek gün boyu festivalin tadını çıkardı.

“BİR ÖMÜR BOYU MUTLULUĞA KAR ÜSTÜNDE 'EVET' DEDİLER"

Yılmaz, nikâhlarını kıymaları için başvuru yapan Yeliz Sadı ve Mehmet Arslan çiftinin nikahını ise kar üstünde kıydı. Bir ömür mutluluğa Toroslar’ın zirvesinde “evet” diyen çiftin şahitleri ise festival alanında bulunan binlerce kişi oldu. Başkan Yılmaz, çifti tebrik ederek mutluluklar diledi.

GENÇ ÇİFT: NİKAHIMIZ, GÜZEL BİR ANIYA DÖNÜŞTÜ

Bu mutlu günlerini güzel bir anıya dönüştüren Başkan Yılmaz’a teşekkür eden genç çift ise nikahlarının kıyılmasının ardından iki beyaz güvercini gökyüzüne bıraktı ve ilk danslarını yine binlerce kişinin alkışlarıyla yaptı.

“TOROSLAR'IN SEMALARINDA TÜRK BAYRAĞI DALGALANDIRILDI"

Dev Türk bayrağının işlendiği festival alanında kampçılar ve yamaç paraşütü pilotları da yerini aldı. Yamaç paraşütleri, Toroslar’ın semalarını süslerken, Arslanköylü pilot Ahmet Ersoy da gökyüzünde Türk Bayrağı’nı dalgalandırdı. Pilotlar, beyaza bürünen doğanın ve rüzgârın tadını çıkardı.

“KATILIMCILAR SÜRPRİZLERLE KARŞILAŞTI"

14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlanan sürpriz temalar, fotoğraf karelerini süslerken festival alanında belediye ekipleri tarafından özenle yapılan kardan adam, kardan anne ve kardan çocuktan oluşan dev kardan aile de yoğun ilgi gördü.

Tahta tahterevalli ve Sevgililer Günü temasıyla süslenen salıncaklar da çocuk ve gençlerin yanı sıra büyüklerin de yoğun ilgisini gördü ve herkesi eski günlere götürdü.

Bölge esnafı ve Arslanköylü vatandaşlar, açılan stantlarda yöresel ürünlerinin tanıtımını ve satışını yaparken, Toroslar Belediyesi’nin TORTEK kursiyerleri de el emeği ve göz nuru ile ürettikleri ürünlerini sergileme imkanı buldu. Festivalde sunulan ücretsiz internet hizmeti ile katılımcılar, ToroslarKarFest etiketini kullanarak kentin eşsiz güzelliğini tüm dünyaya duyurdu

YILMAZ: KAR FESTİVALİMİZ, TÜRKİYE’DE YENİ BİR MARKADIR

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, festivale yoğun ilgi gösteren ve sahip çıkan tüm vatandaşlara teşekkür ederek, festival ile Mersin'de kış turizmi konusunda bir çığır açtıklarını söyledi.

Başkan Yılmaz; “Bu festival, birlik ve beraberlik içinde yapılmış ve başarılı olmuş bir çalışma. Mersin’de ve Çukurova bölgesinde iki yıl önce ilkini düzenlemiştik. Bölgemizde, bu konseptte yapılan başka festival yok. Siz değerli hemşehrilerimiz de festivali çok sevdiniz. Bu da bizi daha çok motive ediyor. Biz de sizlerden aldığımız güçle çalışarak daha iyisini yapmaya devam edeceğiz. Türkiye genelinde yapılan araştırmada Büyükşehir ilçe belediyeleri arasında Türkiye’nin en başarılı 3. ilçe belediye başkanı seçildik. Bu başarıda gece gündüz demeden, yağmurda, karda, kışta çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü yaptığımız bu iş, ekibimizle birlikte bir takım oyunu. Biz, 11 kişilik bir takımız. Bu takımın 12’ncisi sizlersiniz. Tüm vatandaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kar Festivalimiz ile bölgemize, kentimize bir değer kattık. Türkiye çapında yeni bir marka oluşturduk. Arslanköylü hemşehrilerimize de festivalimize sundukları katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin ve hep beraber daha çok çalışacağız. Kentimizi daha da kalkındıracağız” şeklinde konuştu.

“Yaptığımız çalışmaların sonucunu alıyoruz” diyen Başkan Yılmaz; “Sizlerin yüzü gülüyor, çocuklarımızın yüzü gülüyor. Sizler mutlu olunca bizler de mutlu oluyoruz. Festivalimize katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz, güzellik arıyoruz. Türkiye’nin ve dünyanın neresinde vatandaşımızın faydasına olan bir güzellik varsa bunu almak, getirmek görevimiz. Bu çalışmalarımıza aynı hızla devam edeceğiz. Yeter ki bir ve beraber olalım” ifadelerini kullandı.

“BU GÜZELLİĞİ, BİRLİĞİ VE BERABERLİĞİ HERKES GÖRSÜN”

Katılımcılardan çektikleri fotoğrafı, ToroslarKarFest etiketiyle sosyal medyada paylaşmalarını da isteyen Başkan Yılmaz; “Bu güzelliği, birliğimizi ve beraberliğimiz herkes görsün. Beraber oluşturduğumuz bu yeni markayı tüm Türkiye ve dünya görsün” dedi.